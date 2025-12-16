Личный опыт

Ильяс Миржамолов, франчайзи сети CyberX, г. Пыть-Ях, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (опыт открытия клуба в небольшом городе):

— Это не первый мой бизнес — был опыт собственного дела, но я выбрал франшизу — этот формат удобнее. Франчайзер помогает пройти сложности открытия и поддерживает далее в ходе деятельности. Бывают нюансы, тонкости и подводные камни, о которых можно не знать на старте, и большой плюс, когда ты работаешь в составе надежной компании, которая уверенно стоит на ногах.

Я остановился на сети CyberX, потому что мне понравились условия, которые они предлагают. Мы открылись 22 июня 2025 года. Локацию я определил до заключения договора. С нами работал отдел сопровождения, франчайзер поддержал на стадии ремонта, оформления дизайна, установки оборудования, наш менеджер помогал в очень многих моментах, мы могли спорить, но слышали друг друга. Запуск клуба стал для меня самым сложным этапом. Но в итоге сегодня наш клуб — один из самых уютных и красивых в регионе, и это во многом результат профессиональной поддержки, я благодарен за переданный опыт и мудрые советы.

День открытия стал самым волнительным моментом. Мы переживали, будут ли клиенты, но в первый же день пришло очень много посетителей, люди ждали по два-три часа, чтобы попробовать возможности нового клуба. За несколько месяцев он стал настолько популярным, что к нам приезжают поиграть даже из соседних городов. За четыре месяца работы мы вышли в ноль, закрываем свой кредит, получаем доход. В моих планах — открыть второй клуб в соседнем городе и масштабироваться дальше, в том числе заходить и в небольшие поселки.

Население нашего города — 39 436 человек. Многие стремятся открывать бизнес в больших городах, а маленькие регионы, маленькие городки никто не замечает, недооценивает. Но заработать можно и в маленьких городках, где у людей нет выбора досуга и негде провести свободное время. У подобного клуба всегда будут там клиенты, а конкуренции мало. Причем важно зайти в такой небольшой город первому — тогда ты успеешь занять нишу и всегда будешь получать хороший доход.

Владимир Волгин, франчайзи CyberX, г. Краснодар (опыт открытия бизнеса по франшизе сотрудником сети CyberX Community):

— Работая руководителем отдела сопровождения клуба CyberX, я изучил эту индустрию изнутри, отлично понимал ключевые факторы успеха. Мне было известно почти все об операционном управлении этим проектом, поэтому стать владельцем клуба было нестрашно. Я глубоко погружен в рынок компьютерных клубов и прогнозирую рост этой сферы в два-три раза к 2027 году — ниша устойчиво растет даже на фоне всех сложностей в экономике.

Свой клуб уже как франчайзи я открыл в августе 2024 года. Основными сложностями для меня стали выбор локации, а затем и стройка, в которой я мало что понимал на старте. Но франшиза дает свои плюсы: было проще начать, зная, что тебя направят, куда надо, расскажут, что и как устроено.

Уже через два месяца мы вышли в прибыль. Сейчас клубу почти полтора года, и мы продолжаем расти, движемся в рамках окупаемости в горизонте двух с половиной–трех лет, что изначально и закладывалось в расчет финмодели по данной локации. Как франчайзи я пользуюсь всем накопленным опытом и наработками управляющей компании, а также получаю преимущества от работы других ее подразделений.

При этом я остался в найме и продолжаю параллельно работать как сотрудник — мне это интересно. Опыт позволил автоматизировать работу, и сейчас операционную деятельность в моем клубе ведет управляющий. Заметную помощь оказывает удаленный контроль качества CyberX, это страхует меня как собственника, когда я не нахожусь в клубе. Вероятно, я уйду из найма, когда начну стройку своего второго клуба.

Перспективы франчайзинга в сфере киберклубов, на мой взгляд, высоки. В России научились делать качественный франчайзинг, и CyberX — один из ярчайших примеров, как капиталоемкий продукт уживается и в огромной Москве, и в маленьких городах с населением около 50–60 тыс. человек.

Александр Федоров, франчайзи CyberX, г. Иркутск (опыт активного масштабирования в рамках франшизы):

— В сфере бизнеса у меня совершенно не было опыта: я пришел во франшизу сразу после университета. Выбрал сферу киберклубов, так как направление показалось очень перспективным. Я специально летал в Москву встречаться с основателем и руководителем сети CyberX Дмитрием Семиновым и после встречи еще больше утвердился в своих намерениях. В апреле 2019 года я уже открыл первый клуб по франшизе CyberX. При открытии мне предоставили все имеющиеся материалы, поддерживали в процессе стройки. Второй клуб был открыт спустя год после первого. Через два года я открыл еще два клуба. Сейчас нахожусь в активном поиске подходящего помещения под пятый. К открытию последующих клубов подтолкнули финансовые показатели предыдущих, я видел успешность модели и формата. Мои ближайшие планы — открытие еще двух клубов в Иркутске.

Бизнес по франшизе открывать можно и нужно, даже если не имеешь достаточных компетенций в сфере, в которую собираешься заходить.