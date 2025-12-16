Новые форматы в тренде

Несмотря на вызовы, связанные с экономической нестабильностью, российский рынок баров в последние четыре года показал устойчивый рост и достиг объема в размере 220,11 млрд руб. в 2024 году, выяснили аналитики исследовательской компании «Гидмаркет». Одним из драйверов развития рынка эксперты компании называют появление и широкое распространение новых форматов: фреш-баров, баров у бассейна, лаунж-баров, которые привлекают новую аудиторию. Аналитики «Гидмаркета» ожидают дальнейшего роста рынка.