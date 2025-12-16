Динамика роста

В 2019 году в России было 5,92 млн субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). На сентябрь 2025 года в стране действует 6,64 млн субъектов МСП. Сегодня в сфере МСП занято более 29,3 млн человек. Совокупный доход МСП на конец 2024 года превысил 140 трлн руб. По сравнению с 2019 годом показатель вырос на 95%. Прирост объема кредитов, предоставленных субъектам МСП, в 2024 году к 2019 году составил 118%, прирост количества субъектов МСП — почти 175%, количество кредитов, предоставленных субъектам МСП,— 182%. С 2019 по 2024 год МСП получили кредиты на общую сумму более 70 млрд руб.