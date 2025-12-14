На следующей неделе в Пермь приедет председатель правления «Сбербанка» Герман Греф

Как стало известно «Ъ-Прикамье», Пермь с визитом может посетить глава «Сбербанка» Герман Греф. Ожидается, что он приедет в Пермь во вторник 16 декабря. Визит господина Грефа приурочен к открытию в Перми школы IT-технологий для подготовки цифровых инженеров «Школа 21». Образовательное учреждение откроется на базе технопарка Morion Digital. Проект в регионе реализуется Сбером совместно с Правительством Пермского края.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

АНО «Школа 21» — это школа цифровых технологий от Сбера для обучения специалистов в сфере IT-технологий, который был создан в 2018 году. Сейчас в городах РФ действует 19 кампусов.