Стоимость ОСАГО в Краснодарском крае за год снизилась на 28%

Средняя годовая стоимость полиса ОСАГО в Краснодарском крае снизилась на 28% и составила 11,9 тыс. руб, тогда как цена полисов добровольного страхования выросла на 27%. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

По данным статистики, в ноябре 2025 года средняя стоимость годового полиса ОСАГО в регионе составила 11,9 тыс. руб. против 16,61 тыс. руб. годом ранее. Обязательное автострахование в регионе за год заметно подешевело.

Противоположную тенденцию показало добровольное автострахование. Средняя стоимость КАСКО в крае за год увеличилась с 50,96 тыс. руб. до 64,84 тыс. руб., что соответствует росту на 27%.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что средний размер компенсации по обязательному автострахованию в Краснодарском крае в январе-августе 2025 года достиг 118,2 тыс. руб, превысив прошлогодний показатель на 6,5%.

Анна Гречко