Реновация утратила силу

В Ярославле не будут реализовывать проект по реновации жилого комплекса на проспекте Октября. В рамках проекта двухэтажки 1930-х годов постройки хотели частично сохранить и объединить в единый жилой комплекс. Однако к настоящему моменту проект признали невозможным к реализации и экономически невыгодным.

Эскизы проекта, представленного в 2018 году

Фото: Правительство Ярославской области

Мэрия Ярославля признала утратившим силу постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной проспектом Октября, улицами Победы, Республиканской, Свердлова и Володарского, где ранее хотели провести реновацию. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов 12 декабря.

Проект реновации жилого комплекса на проспекте Октября правительство области анонсировало еще в 2018 году. Тогда соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ между ООО «Фора-девелопмент» и Корпорацией развития области. Планировалась реконструкция 6 тыс. кв. м старого жилья и строительство 10 тыс. кв. м нового.

Проект включал дома № 27, 29, 31 и 33 на проспекте Октября. Как указывалось на сайте компании, дома № 27 и 33, признанные аварийными, планировали снести и построить аналогичные. Трехэтажные здания хотели надстроить двумя этажами с расположенными на кровлях площадками для отдыха и частными террасами. Здания хотели связать между собой секциями в 8-9 этажей. За прошедшие годы публиковались разные эскизы проектов, а два дома — № 27 и 33 — были снесены властями как аварийные.

Проспект Октября, 27

Фото: prawdom.ru

Инвестор Роман Фомичев (экс-депутат Ярославской областной думы) планировал вложить в проект 600 млн руб. и реализовать его до конца 2022 года. В 2018 году вышло постановление мэрии Ярославля о подготовке проекта планировки указанной территории. В 2022 году мэрия выпустила новое постановление, которым признала прошлое утратившим в силу и постановила вновь подготовить проект планировки в ответ на предложение ООО «Фора-девелопмент».

Однако в октябре 2025 года комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города решила признать утратившим силу постановление от 2022 года.

Как пояснил «Ъ-Ярославль» инвестор Роман Фомичев, уже разработанный проект оказался нежизнеспособным и экономически невыгодным после выхода проекта зон охраны (ПЗО) в 2023 году, которым была снижена высотность строительства зданий на этой территории до пяти этажей. Ранее там можно было строить здания до 10 этажей.

«Мы не можем позволить себе, грубо говоря, три этажа расселить, а построить сверху только два. Это экономически нецелесообразно, невыполнимо. По проекту там было 8-9 этажей. Поэтому после выхода ПЗО проект нужно было переделывать. Мэрия обещала корректировать этот ПЗО, потому что не только наш проект пострадал. Но до сих пор его никто не откорректировал, и какая перспектива, непонятно»,— рассказал господин Фомичев.

Еще одним препятствием для реализации проекта стала невозможность застроить участок под снесенным домом № 27 на проспекте Октября (который входил в проект) ввиду его недостаточного размера.

«Хороший, красивый проект был. Немного жаль, конечно, столько сил и ресурсов потрачено, но как есть»,— добавил инвестор.

По мнению градозащитницы Ольги Мазановой, единственный возможный вариант обновления указанного жилого квартала — это сохранение существующих двух домов с проведением ремонтных работ и строительство новых двух зданий, аналогичных снесенным, на проспекте Октября.

«Этот ансамбль 1930-х годов, построенный в стиле конструктивизма, нельзя сносить, его надо сохранить. Это огромная ценность. Нужно оставить два здания, хотя бы коробку сохранить для подлинности, и восстановить в современных материалах и в тех же габаритах два уничтоженных»,— сказала госпожа Мазанова, добавив, что и застройка в пять этажей губительно скажется на архитектурном облике ансамбля.

Здания №27, 29, 31 и 33 на проспекте Октября, №29 на улице Победы и №52/35 составляли соцпоселок завода синтетического каучука — жилой комплекс для рабочих и служащих. Они были построены в 1932-1934 годах и являются характерным примером авангардного стилистического направления — конструктивизма. Завод закрылся в 2005 году, его территория заброшена.

Алла Чижова