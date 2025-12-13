В Саратове оперативно устраняют последствия непогоды

Городские службы Саратова активно устраняют последствия сильного ветра и снегопада. Коммунальщики чистят улицы от веток и наледи, обрабатывают дороги и тротуары противогололедными материалами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Исаев.

212 единиц спецтехники работают в данный момент на улицах Саратова. Особое внимание работники коммунальных служб уделяют автомагистралям, пешеходным зонам, остановкам, подходам к социальным учреждениям и местам массового пребывания людей.

Господин Исаев отметил, что утром уже провел оперштаб с главами районов, руководителями предприятий ЖКХ и профильных структур. Из-за непогоды все службы заранее перевели в режим повышенной готовности. До окончания неблагоприятной погоды для посещения закрыли Городской парк, парк «Семхоз», «Детский парк» и сад «Липки».

Марина Окорокова