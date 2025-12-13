В Астраханской области построят 1,2 тыс. км газовых сетей до конца 2030 года

В рамках программы газификации, утвержденной главой региона Игорем Бабушкиным и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, в Астраханской области построят около 1,2 тыс. км газопроводов. Планы по развитию газовой инфраструктуры на ближайшие пять лет озвучили на заседании регионального кабмина. Об этом сообщила пресс-служба астраханского губернатора.

В 2025 году в Астраханской области ввели в эксплуатацию около 90 км газораспределительных сетей. До конца декабря, по словам министра промышленности региона Виталия Щепина, завершится строительство таких сетей в семи населенных пунктах Ахтубинского, Камызякского, Наримановского, Приволжского и Лиманского районов. До конца следующего года — в пяти селах Володарского и Камызякского районов.

Как сообщил господин Щепин, в данный момент идет обустройство отводов, подъездных дорог и монтаж ГРС на газопроводе «с. Замьяны — газосборный пункт Бугринское Енотаевского района». Работы по плану завершатся в 2027 году.

В следующем году в регионе начнут строить газопровод «Харабали — Ахтубинск-2 — Ахтубинск-1». Специалисты уже разработали проектно-сметную документацию на 12 межпоселковых газовых сетей в 42 населенных пунктах Ахтубинского, Володарского, Енотаевского, Черноярского и Харабалинского районов. Завершение работ запланировано на 2028 год.

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации до конца 2030 года в регионе проведут газ в более чем 20 тыс. квартир и частных домов, на природный газ переведут 57 котельных объектов соцсферы и ЖКХ, впервые подадут газ в 54 населенных пункта.

Кроме этого, в Астраханской области активно реализуют программу догазификации. Филиал АО «Газпром газораспределение» уже подключил 9017 домов и 12 дач к газовым сетям.

Марина Окорокова