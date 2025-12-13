Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Балашове пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом, пострадали четверо

Четыре человека пострадали в серьезном ДТП в Балашове Саратовской области. В региональной прокуратуре сообщили, что пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом.

Инцидент произошел днем 12 декабря на перекрестке улиц Пугачевской и Урицкого. По предварительным данным, за медицинской помощью после ДТП обратились четыре пассажира автобуса. Обстоятельства происшествия выясняет городская прокуратура.

В ГУ МВД региона отметили, что после осмотра в ГКБ трех пострадавших — женщин 1980 и 1953 годов рождения и семилетнего мальчика — отпустили домой. Мужчине 2004 года рождения назначили лечение.

Марина Окорокова