Два человека погибли в результате атаки БПЛА в Саратовской области

В результате ночной атаки беспилотников на Саратовскую область погибли два человека. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава региона Роман Бусаргин.

Сейчас на месте атаки работают все экстренные службы и ликвидируют последствия происшествия. «Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая поддержка», — написал губернатор.

Для жителей пострадавшего от атаки дронов подъезда организован пункт временного размещения. По словам господина Бусаргина, специалисты, обследующие здание, планируют закончить работу к концу дня. Также специальная организация проведет дополнительное обследование конструкций.

В случае ущерба имуществу пострадавшим саратовцам окажут материальную помощь. «Сотрудники администрации проведут поквартирный обход. Все средства на восстановительные работы будут выделены из областного бюджета», — сообщил глава региона.

Первоочередной задачей губернатор назвал замену поврежденных стеклопакетов. Во время атаки несколько штук было выбито в детском саду и поликлинике.

