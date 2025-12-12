Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Директора школы в Анапе оштрафовали за приемку учебников

Анапская межрайонная прокуратура привлекла к ответственности директора школы города-курорта за затягивание сроков по приемке учебников. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При проверке сотрудники ведомства установили, что общеобразовательная школа больше месяца принимала учебники по информатике, физике, химии и математике в рамках муниципального контракта. Руководителю образовательного учреждения вынесли штраф за допущенное нарушение.

Согласно информации прокуратуры региона, директор школы оплатил штраф в размере 10 тыс. руб.

София Моисеенко

Новости компаний Все