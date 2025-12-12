Житель Дона получил пожизненный срок за убийство сожительницы и сокамерника

Ростовский областной суд приговорил к пожизненному заключению 40-летнего местного жителя за убийство сожительницы из ревности и сокамерника в СИЗО. Мужчина признан виновным в совершении преступлений по статьям 105 УК РФ (убийство) и 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

Установлено, что в июне 2024 года в поселке Реконструктор Аксайского района обвиняемый на почве ревности избил свою 38-летнюю сожительницу. Затем он привязал ноги женщины буксировочным тросом к бамперу автомобиля и протащил по асфальтированной и гравийной дороге.

После того как трос оборвался, злоумышленник остановил машину и нанес потерпевшей несколько ударов кувалдой по голове. От полученных травм женщина скончалась. Тело погибшей осужденный спрятал в лесопосадке. За два месяца до этого из тех же побуждений мужчина повредил автомобиль женщины.

Кроме того, находясь под стражей в следственном изоляторе, обвиняемый убил сокамерника в результате ссоры. Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима.

Константин Соловьев