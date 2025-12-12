На Дону рынок новостроек за год вырос почти на 60%

В Ростовской области в ноябре 2025 года было продано 127 тыс. кв. м в новостройках, что на 59% больше год к году. Об этом сообщают аналитики центра ДОМ.РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рост показателя отмечен и по итогам 11 месяцев: общий объем продаж составил 809 тыс. кв. м, что на 11% больше, чем в тот же период прошлого года.

Наивысшие темпы роста на рынке недвижимости в ноябре 2025 года показали Башкортостан, Новосибирская область и Московская области. В этих регионах прирост составил 66%, 61% и 61% соответственно. Наибольшее количество новостроек в абсолютном выражении было продано в Москве — 391 тыс. кв. м.

Отрицательную годовую динамику продемонстрировали Краснодарский край, снизив показатель за 11 месяцев на 26%, и Санкт-Петербург — на 20%.

В целом по России, за ноябрь рынок новостроек показывают устойчивый рост пятый месяц подряд. Общая площадь реализованных объектов по договорам долевого участия достигла 2,8 млн кв. м, что на 40% превышает показатели ноября 2024 года. В строительный сектор поступило 560 млрд руб. — это максимальный объем финансирования с июня прошлого года.

Наталья Белоштейн