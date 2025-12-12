Жительница Новороссийска получила 7 млн рублей за недостроенные квартиры

Руководитель инженерно-технической компании из Новороссийска пойдет под суд по статье о мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, предпринимательница выступила подрядчиком при строительстве одного из жилых комплексов, в результате чего получила деньги за недостроенные квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции Кубани, владелица бизнеса обязана была получить в собственность несколько квартир после ввода в эксплуатацию жилого комплекса в Южном районе Новороссийска. Она была осведомлена, что застройщик не успеет сдать дом в указанные сроки.

Женщина заключила с двумя потерпевшими договоры купли-продажи квартир на общую сумму более 7 млн руб. В отношении жительницы Новороссийска возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

София Моисеенко