На Ставрополье стоимость новых инвестпроектов превысила 1,3 млрд рублей

Стоимость новых инвестиционных проектов на Ставрополье превысила 1,3 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр экономического развития края Антон Доронин.

В числе новых инвестпроектов значатся создание складского комплекса в Предгорном округе, площадью более 3,3 га и строительство солнечной электростанции в Нефтекумском округе на участке 19 га.

По информации господина Доронина, реализация этих проектов принесет экономике края более 1,3 миллиарда рублей инвестиций и почти сотню новых рабочих мест. Масштаб инициатив позволяет предоставить инвесторам земельные участки в аренду без проведения торгов.

Наталья Белоштейн