Проектировщик многоэтажек из Ростовской области вошел в десятку лучших в России

Компания «Атэк» из Ростовской области заняла шестое место в ежегодном рейтинге проектировщиков жилья. Информация об этом опубликована на портале ЕРЗ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В основу рейтинга легли данные, полученные в результате анализа почти 12 тыс. проектных деклараций. Запроектированные «Атэком» жилые площади составляют 1,2 млн кв. м и распределены по 87 многоквартирным домам.

В топ-20 федерального рейтинга вошли три проектные организации из Ростовской области. Помимо компании «Атэк», на 16 строчке с результатом в 605 тыс. кв. м расположилась организация «Проект-21». На 19 позиции, с объемом выполненных работ в 571 тыс. кв. м, находится «Архитектурно-проектное бюро Основа».

Лидерами рейтинга традиционно стали проектировщики из Москвы и Подмосковья: его первую строчку занимает «С.23», вторую — «МСК Проект». На третьем месте находится «Проектное Бюро АПЕКС».

Наталья Белоштейн