На Ставрополье в строительство СЭС намерены вложить 1 млрд рублей

В Нефтекумском округе инвестор готов вложить 1 млрд руб. в строительство солнечной электростанции (СЭС). Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Проект был поддержан на очередном совете по инвестициям при губернаторе. Регион намерен предоставить инвестору в аренду земельный участок без проведения торгов.

Для реализации проекта СЭС будет установлено около 35 тыс. солнечных панелей. Срок реализации — около восьми месяцев.

Наталья Белоштейн