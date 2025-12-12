На Ставрополье в строительство СЭС намерены вложить 1 млрд рублей
В Нефтекумском округе инвестор готов вложить 1 млрд руб. в строительство солнечной электростанции (СЭС). Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова
Проект был поддержан на очередном совете по инвестициям при губернаторе. Регион намерен предоставить инвестору в аренду земельный участок без проведения торгов.
Для реализации проекта СЭС будет установлено около 35 тыс. солнечных панелей. Срок реализации — около восьми месяцев.