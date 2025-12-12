Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье в строительство СЭС намерены вложить 1 млрд рублей

В Нефтекумском округе инвестор готов вложить 1 млрд руб. в строительство солнечной электростанции (СЭС). Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Проект был поддержан на очередном совете по инвестициям при губернаторе. Регион намерен предоставить инвестору в аренду земельный участок без проведения торгов.

Для реализации проекта СЭС будет установлено около 35 тыс. солнечных панелей. Срок реализации — около восьми месяцев.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все