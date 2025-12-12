Больше 700 жителей Новороссийска остались без воды из-за утечки

В Южном районе Новороссийска произошло частичное отключение воды из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Утечку зафиксировали на пр. Ленина, 101. С 11:50 подача водоснабжения ограничена в многоквартирных домах по адресам: пр. Ленина, 99, 101, 103, 105, 107, 109. По подсчетам «Водоканала» Новороссийска, без воды остались 750 человек.

Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения будут проводиться ориентировочно до 17:00. На период отключения «Водоканал» организует подвоз воды автоцистернами по заявкам.

«По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется»,— подчеркнули в ресурсоснабжающей организации.

София Моисеенко