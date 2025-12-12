В Шахтах 30-летний мужчина похитил 15 банок детского питания

В Шахтах полицейские задержали 30-летнего жителя Ростовской области, который украл из детского магазина 15 банок детского питания на сумму свыше 24 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, директор одного из детских магазинов города обратился во 2-й отдел полиции Управления МВД России по городу Шахты с заявлением о пропаже товара с прилавка. Участковые уполномоченные изучили записи камер видеонаблюдения и провели мероприятия по установлению личности злоумышленника. В результате подозреваемого удалось задержать.

Выяснилось, что мужчина зашел в торговый зал, забрал с прилавка 15 банок детского питания и скрылся. Похищенный товар он реализовал по заниженной стоимости, а вырученные средства потратил по собственному усмотрению. Ущерб составил более 24 тыс. руб.

В настоящее время подозреваемый полностью возместил причиненный ущерб. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Мерой пресечения избрано обязательство о явке.

Валентина Любашенко