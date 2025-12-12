Донские полицейские задержали подозреваемого в краже 2,5 млн рублей у военного

Полицейские задержали в Челябинской области троих подозреваемых в краже более 2,5 млн руб. у участника специальной военной операции, проходившего лечение в Ростове-на-Дону. Деньги похитили с банковского счета, пока он проходил лечение после ранения. Об этом сообщила представитель ГУ МВД России Ирина Волк.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что весной в Челябинской области неизвестные предложили ему помощь в восстановлении документов, трудоустройстве и заключении контракта с Вооруженными силами России. Злоумышленники под видом оказания услуг помогли военному открыть счет в банке, но обманом забрали зарплатную карту. После получения ранения военнослужащий был госпитализирован в медицинскую организацию Ростова-на-Дону. Пока он проходил лечение, фигуранты украли с его счета деньги, которые предназначались для выплат за участие в спецоперации.

При обыске в офисе и домах фигурантов изъяли мобильные телефоны, банковские карты и другие доказательства. Следствие установило, что один из задержанных использовал мобильный телефон, привязанный к банковскому счету потерпевшего, для звонков в кредитные организации, чтобы оформить займы на его имя. Третий участник группы, который, по версии следствия, снимал похищенные средства, добровольно прибыл в отдел полиции и передал все деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают новые возможные эпизоды преступлений.

Константин Соловьев