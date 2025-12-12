В Ростовской области дорогу к хутору Зеленый Мыс восстановили за 14 млн рублей

В Азовском районе Ростовской области завершили восстановление дороги длиной 1,2 км к х. Зеленый Мыс стоимостью 14,1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса.

По информации ведомства, работы выполнили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Задонском сельском поселении. Финансирование составило 14,1 млн руб., из которых 13,9 млн руб. выделили из дорожного фонда региона.

Восстановленная трасса обеспечивает движение школьного автобусного маршрута. По данным ведомства, Ростовская область активно участвует в федеральных проектах и программах развития региона.

Валентина Любашенко