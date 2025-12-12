В Ростовской области 69 компаний внедряют онбординг сотрудников в 2025 году

Каждый третий житель Ростовской области при устройстве на работу испытывает недостаток в наставничестве, а четверть нуждается в адаптационных программах. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

По исследованию аналитиков, при трудоустройстве 32% опрошенных дончан всех возрастов отмечают нехватку наставника, еще 23% указывают на отсутствие адаптационных программ. Системный онбординг новых кадров внедрили 48% компаний региона, еще 21% находится в процессе его создания.

«Работодатели, использующие адаптационные программы несколько лет, отмечают их эффективность в снижении серьезных ошибок новичков и борьбе с текучестью персонала. Плавная адаптация на новом рабочем месте — важнейшее условие, чтобы человек смог быстро влиться в коллектив и как можно раньше начал показывать результат»,— отметила HRD Skillaz Ксения Степанова.

По словам госпожи Степановой, онбординг позволяет сократить количество грубых ошибок новых работников (55% респондентов), уменьшить текучесть кадров (47%), улучшить атмосферу в коллективе и снизить хаос (по 45%), а также повысить эффективность бизнес-процессов (41%).

Отдельные элементы онбординга применяются практически повсеместно. 40% опрошенных работодателей региона имеют корпоративный портал или приложение для адаптации, 37% подготовили презентации и видеоматериалы для новичков, 33% разработали специальные руководства.

Валентина Любашенко