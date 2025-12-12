На Дону прокуратура взыскала с мошенников 160 тысяч рублей в пользу пенсионера

В Константиновском районе суд взыскал 160 тыс. руб. в пользу пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки правоохранители выяснили, что житель района перевел со своего банковского счета деньги за покупку стройматериалов на интернет-платформе. Лицо, представлявшееся продавцом, изначально не планировало передавать товар покупателю. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Прокуратура подала в суд иск о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения в защиту интересов пенсионера. Суд удовлетворил требования. Исполнение решения контролирует прокуратура.

Константин Соловьев