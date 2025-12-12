На завершение строительства кладбища «Ростовское» направят более 1 млрд рублей

На завершение к апрелю 2026 года строительства кладбища «Ростовское» на территории Мясниковского района в проекте трехлетнего бюджета запланированы более 1,3 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает председатель городской думы Ростова-на-Дону Лидия Новосельцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Строительство второй очереди ростовского кладбища началось в конце марта 2025 года. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», площадь земельного участка, предоставленного для размещения кладбища, составляет 40 га, а зоны погребений — 20 га, что позволит разместить 79,5 тыс. захоронений.

Остальную территорию займут административная зона со зданием бытового корпуса, ритуальная зона с площадкой для отдания воинских почестей и площадками для отдыха и прощания, хозяйственная зона и два остановочных комплекса для общественного транспорта.

Все работы планируется завершить до 25 апреля 2026 года.

Ранее сообщалось, что первая очередь кладбища «Ростовское» к началу 2025 года оказалась заполнена на 98%. Оставшегося пространства хватит ориентировочно на год.

Наталья Белоштейн