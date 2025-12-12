В Ростове пройдут бесплатные концерты для пенсионеров

Для представителей старшего поколения зимой в Ростове-на-Дону будут проходить бесплатные концерты. Первый из них состоится 20 декабря в патриотическом центре «Победа» по адресу: ул. Б. Садовая, 51. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Евгений Пашин, Коммерсантъ

Для ростовчан «серебряного возраста» в патриотическом центре ежемесячно будут выступать городские творческие коллективы.

Как отметили в администрации, кроме того, библиотеки будут организовывать полезные мастер-классы.

Наталья Белоштейн