Иск Олега Дерипаски к компании Google передали в Москву

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда отменила решение Усть-Лабинского районного суда, частично удовлетворившего иск Олега Дерипаски к Google LLC и Марии Певчих (признана иноагентом в РФ) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Апелляция признала, что дело было рассмотрено с нарушением правил подсудности: ни один из ответчиков не расположен на территории Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рассмотрев жалобу представителя Google LLC, краевой суд пришел к выводу, что ходатайство о передаче дела в Москву необоснованно отклонили в первой инстанции. Определение районного суда было отменено, а материалы дела направлены для рассмотрения по подсудности в Зеленоградский районный суд Москвы.

Вячеслав Рыжков