В Адыгее заведующую детсадом обвинили в служебном подлоге

В Адыгее возбудили уголовное дело в отношении заведующей детским садом по обвинению в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с октября 2023 года по апрель 2024 года заведующая из корыстных побуждений вносила недостоверные сведения в табели учета рабочего времени. Она завышала количество отработанных дней операторами котельной. Ее действия привели к необоснованному росту фонда выплаты заработной платы и неправомерному расходованию бюджетных средств.

Уголовное дело возбудил Гиагинский межрайонный следственный отдел по материалам прокурорской проверки. Руководителю муниципального дошкольного учреждения инкриминируют преступление по ч. 1 ст. 292 УК РФ. Сейчас проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Алина Зорина