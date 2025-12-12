Борцы из Ростова стали призерами фестиваля «Борьба в школу»

Четыре ростовских спортсмена стали призерами финала Всероссийского фестиваля «Борьба в школу». Турнир собрал 852 спортсмена в возрасте от 11 до 13 лет из 55 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Вторые места в греко-римской борьбе завоевали Георгий Кечеджиян (весовая категория до 50 кг) и Георгий Тащиян (до 70 кг), третьим стал Никита Шачнев (до 64 кг). Андрей Латышев завоевал бронзу в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 50 кг.

Наталья Белоштейн