В Ростовской области спрос на неликвидные товары вырос на 40%

За 11 месяцев 2025 года у коммерческих компаний юга России на 24,1% год к году увеличилась частота закупок неликвидных товаров, которые долгое время находились на складах. Наибольшая доля таких закупок пришлась на Ростовскую область — более 40,7%. Краснодарский край занял второе место с показателем в 39%, а Республика Крым — третье с долей в 13%. Об этом сообщили «Ведомости. Юг» со ссылкой на аналитические данные компании «ТендерПро».

В числе основным продавцов неликвида значатся промышленные горнодобывающие компании и агропредприятия, продающие залежавшиеся позиции на электронных торговых площадках. Покупателями этой продукции являются представители оптового бизнеса, производственные и перерабатывающие предприятия.

Среди наиболее востребованных неликвидов значится металлопрокат, составляющий 11,4% от всех закупок. Также популярны нержавеющая и специальная сталь (10,7%) и цветные металлы (8,5%). В числе часто закупаемых товаров также можно выделить контрольно-измерительные приборы и автоматику (КИПиА, 6,1%), кабельно-проводниковую продукцию (5,4%), станки (5,2%), а также низковольтную и высоковольтную аппаратуру и электродвигатели (4,4%).

Кроме этого, предприятия юга предпочитают неликвидные бульдозеры, которые составляют 19,5% от всего парка спецтехники. Также популярны экскаваторы (12,4%) и автогрейдеры (11,6%). Значительную долю закупок (28,8%) занимают запчасти для спецтехники. Также востребованы остатки металлоконструкций, кирпича, металлопроката и электрооборудования, что обусловлено их более низкой стоимостью.

Наталья Белоштейн