В Волгодонске из-за аварии на теплотрассе отключили отопление в 25 домах
В Волгодонске в 25 многоквартирных домов отопление подается со сниженным давлением. Причиной этому стали ремонт на теплотрассе по улице 50 Лет СССР, 3. Об этом сообщила в своем Telegram-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Авария на сетях затронула дома в границах улиц Горького, 50 Лет СССР, Морская и Ленина. Коммунальные службы приступили к устранению неисправности. Ремонт планируется завершить к 17:00.