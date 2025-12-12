В Волгодонске из-за аварии на теплотрассе отключили отопление в 25 домах

В Волгодонске в 25 многоквартирных домов отопление подается со сниженным давлением. Причиной этому стали ремонт на теплотрассе по улице 50 Лет СССР, 3. Об этом сообщила в своем Telegram-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария на сетях затронула дома в границах улиц Горького, 50 Лет СССР, Морская и Ленина. Коммунальные службы приступили к устранению неисправности. Ремонт планируется завершить к 17:00.

Константин Соловьев