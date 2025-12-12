На Дону в две колонии и СИЗО пытались передать 40 мобильных телефонов

В двух донских колониях и одном следственном изоляторе пресечены попытки передать заключенным и подозреваемым 40 мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области

Так, в СИЗО-5 Ростова-на-Дону во время досмотра посылки на имя одного из обвиняемых в коробках из-под каши быстрого приготовления обнаружено 28 мобильных телефонов. А в ИК-14 в Новочеркасске и ИК-10 в Ростове при обходе внутренних запретных зон были обнаружены еще 12 мобильных устройств.

По фактам проводится проверка и устанавливаются причастные лица. Согласно ч. 2 ст. 19.12 КоАП РФ, правонарушителю грозит штраф от 25 до 50 тыс. руб. с конфискацией запрещенных предметов, либо срок до 2 лет, если фигурант ранее привлекался за подобные преступления.

Наталья Белоштейн