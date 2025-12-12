С начала года машины с пробегом на Кубани подешевели на 5,6%

Эксперты «Авито Авто» выяснили, что рынок подержанных автомобилей в Краснодарском крае по итогам ноября демонстрирует признаки стабилизации: предложение продолжает расти, тогда как средняя стоимость машин с пробегом с начала года снизилась на 5,6% (данные имеются в распоряжении «Ъ-Кубань»). Осенью, по оценке аналитиков, рынок вышел на ценовое плато, оставаясь при этом высокоактивным благодаря сочетанию экономических, сезонных и регуляторных факторов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ноябре зафиксировано удешевление ряда популярных моделей как массового, так и премиального сегмента. Более всего подешевели Toyota Corolla — на 6,7% (до 700 тыс. руб.), Toyota RAV4 — на 5,1% (до 1,85 млн руб.), Toyota Camry и Mercedes-Benz E-класса — на 5% (до 1,9 млн руб.), а также Kia Rio — на 3,2% (до 920 тыс. руб.). Средняя цена автомобиля на площадке в целом составила 850 тыс. руб.

Наиболее часто в продаже встречались автомобили марок LADA (16,2% всех объявлений), Toyota (7,4%), Hyundai (7,3%), Kia (6%) и Volkswagen (5,1%). Среди моделей лидируют LADA Granta, LADA Priora, Hyundai Solaris, Ford Focus и Kia Rio. Также устойчивым спросом пользуются Hyundai Accent, Volkswagen Polo, LADA 4x4, LADA Samara (2114) и LADA 2107.

Количество объявлений в ноябре увеличилось на 5,1%, а средняя цена, наоборот, оказалась ниже на 5,6% относительно начала года. По словам директора направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрея Ковалева, оживление на вторичном рынке наблюдается с лета: с июня по октябрь спрос вырос на 26,6%. Он связывает динамику с удешевлением кредитов вслед за снижением ключевой ставки, сезонным ростом покупательской активности и ожиданиями изменений в таможенно-тарифном регулировании.

Вячеслав Рыжков