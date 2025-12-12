В ноябре на Кубани выдали кредитных карт почти на 6 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро зафиксировало снижение активности на рынке кредитных карт в ноябре. По данным бюро, банки оформили 1,23 млн договоров с совокупным лимитом 129,46 млрд руб., что на 9% меньше по количеству и на 5% меньше по объему лимитов, чем в октябре. При этом средний лимит по карте вырос до 105 тыс. руб. против 100 тыс. руб. месяцем ранее. На Кубани выдали более 56 тыс. карт почти на 6 млрд руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В годовом выражении сокращение выглядит более заметным: количество выданных карт уменьшилось на 23%, общий объем одобренных лимитов — на 33%. В ноябре 2024 года заемщики получили 1,61 млн карт на 194,45 млрд руб., а средний лимит составлял 121 тыс. руб., что на 16 тыс. руб. больше текущего показателя.

С начала года банки открыли 13,28 млн кредитных карт с общим лимитом 1,56 трлн руб. Среднемесячный объем составил 141,5 млрд руб. Эти показатели существенно уступают уровню прошлого года: с января по ноябрь 2024-го было оформлено 24,12 млн карт с лимитами на 2,7 трлн руб.

По региональной структуре лидером остается Москва, где в ноябре было выдано 91,37 тыс. карт с суммарным лимитом 12,72 млрд руб., а средний лимит вырос до 139 тыс. руб. Следом идут Московская область и Санкт-Петербург. Краснодарский край занял четвертое место: здесь открыто 56,29 тыс. карт с лимитами на 5,91 млрд руб., средний лимит достиг 105 тыс. руб. Замыкает пятерку Свердловская область, где выдано 39,13 тыс. карт с лимитом 3,75 млрд руб.

Вячеслав Рыжков