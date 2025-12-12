Суд в Ростове постановил закрыть табачный магазин из-за близости к учебному заведению

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону обязал индивидуального предпринимателя прекратить торговлю табачными изделиями в магазине «Веселый табачник», расположенном ближе ста метров от образовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Суд удовлетворил иск ведомства. Табачную и никотинсодержащую продукцию реализовывали в торговой точке на улице Нижненольная, 366. Расстояние от магазина до областного центра технического творчества учащихся составило менее 100 м, что противоречит федеральному закону об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Решение инстанции пока не вступило в законную силу.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Зимовниковский районный суд обязал индивидуального предпринимателя закрыть павильон «Дым Бомбим», в котором продавали табачную продукцию. Причиной иска стала непосредственная близость торговой точки к образовательному учреждению.

Константин Соловьев