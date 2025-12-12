В Ростовской области рыба и морепродукты за год подорожали почти на 10%

За год в Ростовской области рыба и морепродукты подорожали на 9,7%. Соответствующая информация размещена в отчете Ростовстата.

Так, по информации на 8 декабря, средняя стоимость рыбы выросла за неделю с 314,8 до 315,3 руб. за кг.

В Волгодонске цена на товар в начале месяца составляла 281,9 руб. за кг, но за неделю она выросла до 280,9 руб.

В Таганроге стоимость рыбы увеличилась с 288,6 до 291 руб., а в Миллерово — с 296,3 до 297,4 руб. Цены в Ростове были ближе всего к средним по региону: здесь товар подорожал на почти рубль — с 326,5 до 327,3 руб. за кг.

Снижение стоимости рыбы отмечено в Сальске. Разница составила 5,2 руб., упав с 329,8 до 324,6 руб. В Шахтах за неделю средняя цена на этот продукт составила 343,8 руб. Ранее она была почти 343 руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что, по данным на октябрь 2025 года, в Ростовской области стоимость десятка яиц зафиксирована в размере 83 руб., что на 18% меньше год к году.

Наталья Белоштейн