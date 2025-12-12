За ночь над Черным морем сбили три украинских БПЛА
Силы ПВО ликвидировали три украинских беспилотника над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным Минобороны, всего над регионами России за ночь сбили 90 вражеских БПЛА. Больше всего беспилотников уничтожили над Брянской областью — 63. Над Ярославской областью уничтожили восемь БПЛА, четыре беспилотника сбили над Московской областью.
В соседней Ростовской области ликвидировали один украинский БПЛА.