На Ставрополье в аварии погиб водитель Porsche

В Грачевском округе, на 554 км. автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь, погиб 21-летний водитель автомобиля Porsche. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Двигаясь со стороны Ставрополя в направлении Грачевки, водитель Porsche выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota.

Водитель Porsche скончался на месте до приезда скорой помощи. 47-летний водитель Toyota доставлен с травмами в больницу.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Наталья Белоштейн