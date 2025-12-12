Спрос на неликвидные товары в ЮФО вырос на 24%

Коммерческие предприятия Южного федерального округа за 11 месяцев 2025 года на 24,1% увеличили закупки неликвидных товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 40,7% таких покупок в ЮФО пришлось на Ростовскую область, почти столько же — на Краснодарский край (39%), еще 13% — на Республику Крым. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на «ТендерПро».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основными продавцами залежавшихся товаров выступают промышленные горнодобывающие компании и агропредприятия, которые продают их на электронных торговых площадках. Покупателями обычно являются представители оптового бизнеса, производственные и перерабатывающие предприятия.

Предприятия приобретают продукцию через электронные площадки по двум причинам: для сокращения расходов или разбора на запчасти и комплектующие — например, для ремонта и модернизации иностранной спецтехники, станков или производственных линий.

По словам коммерческого директора ООО «ТендерПро» Елены Астафьевой, обычно неликвиды покупают компании, которые занимаются ремонтом и обслуживанием техники, а также владельцы импортного оборудования. По ее словам, некоторые используют купленные комплектующие для создания ремонтных наборов и перепродажи.

Среди неликвидов, которые бизнес на юге покупает чаще всего, лидирует металлопрокат — 11,4% от всех закупок. Далее следуют нержавеющая и специальная сталь — 10,7% и цветные металлы — 8,5%. В числе популярных покупок также контрольно-измерительные приборы и автоматика — 6,1%, кабельно-проводниковая продукция — 5,4%, станки — 5,2%, низковольтная и высоковольтная аппаратура, электродвигатели — 4,4%.

Среди спецтехники предприятия на юге предпочитают бульдозеры — 19,5% всей техники, экскаваторы — 12,4% и автогрейдеры — 11,6%. Доля запчастей к спецтехнике достигает 28,8% от покупок. Интересом также пользуются остатки металлоконструкций, кирпича, металлопроката и электрооборудования из-за более низкой цены.

Алина Зорина