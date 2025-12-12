Как работает онкострахование: Росгосстрах начинает предновогоднюю просветительскую кампанию с фондом «Не напрасно»

Росгосстрах и фонд «Не напрасно» запустили совместную просветительскую кампанию по теме онкострахования. Партнеры делятся проверенной информацией, рекомендациями от врачей и тех, кто столкнулся с раком сам или у близкого, а также изучают мнения россиян об онкостраховании и глубже знакомятся с потребностями пациентов и сложностями, с которыми они встречаются.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ru.freepik.com Фото: ru.freepik.com

Также часть средств, вырученных Росгосстрахом от оформления полисов онкострахования и страхования от критических заболеваний в декабре, будет направлена на поддержку людей с онкологическими заболеваниями.

Как показал опрос, только половина жителей России уверены, что смогли бы найти средства на платное лечение онкологического заболевания. Почти каждый шестой респондент (17,2%) готов в этом случае отдать все свои сбережения ради близкого. При этом рак остается второй причиной смертности в мире после сердечно-сосудистых заболеваний. По данным института имени Герцена, в 2024 году в России было выявлено около 700 тысяч случаев злокачественных опухолей, рост показателя по сравнению с 2023-м составил 3,6%.

Обеспечить человеку полноценное качественное лечение быстро, без ожидания и очередей позволяет онкострахование, о котором в России пока еще мало кто знает. Вокруг этой темы много вопросов: насколько доступны такие полисы для среднестатистического жителя нашей страны, покрывают ли страховые компании расходы на лекарства, процедуры и реабилитацию, включен ли транспорт и другие услуги, если необходимо ехать в медицинский центр в другой город, с какими клиниками сотрудничают страховые, возможно ли лечение за рубежом и так далее.

Чтобы развеять мифы, заблуждения и ответить на волнующие вопросы на тему онкострахования, Фонд медицинских решений «Не напрасно» и СК «Росгосстрах» в течение всего декабря проводят большую просветительскую кампанию. Следить за новостями можно в соцсетях фонда.

«Вопросами онкострахования человек, как правило, занимается в последнюю очередь, с одной стороны, это понятное отношение к жизни: думать, что тема рака тебя не коснется. Но с другой стороны, в своей работе мы видим, что онкологические заболевания затрагивают почти каждого пятого человека, поэтому осознанный подход к своему здоровью вкупе со своевременным скринингом — возможность снизить риски. При этом многие люди почти ничего не знают об онкостраховании, иногда даже не подозревают, что у них уже есть онкостраховка, включенная в комплексные полисы добровольного медицинского страхования. И наша задача здесь повысить их осведомленность в этой теме, дать информацию, которая поможет сделать выбор, даст больше инструментов для заботы о себе и близких», — отмечает Ирина Михайлова, ВРИО исполнительного директора фонда «Не напрасно».

«Декабрь — время, когда принято подводить итоги и планировать важные дела на следующий год. Мы верим, что благодаря нашему проекту многие жители нашей страны нацелятся на заботу о себе и здоровье своих близких, узнают больше о профилактике, онкоскринингах и комплексах обследований, которые помогут чувствовать себя увереннее, а в случае заболевания — обнаружить его как можно раньше», — говорит Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования Росгосстраха.

Чтобы определить индивидуальные риски развития рака и получить персональные рекомендации по снижению вероятности заболеть, можно пройти тест «Скрин» от фонда «Не напрасно». Алгоритмы системы подскажут, на что нужно обратить особое внимание, к какому специалисту обратиться за консультацией и какие меры предпринять.

Также каждый может принять участие в исследовании отношения россиян к онкострахованию. Заполнить анкету можно за 3-4 минуты анонимно. Результаты опроса будут использованы для реализации проекта «Забота, которая спасает жизни».

«Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста»

ПАО СК «Росгосстрах» Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 3. ОГНЮЛ 1027739049689