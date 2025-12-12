На Дону синоптики спрогнозировали налипании снега на провода и гололед

В северных районах Ростовской области 12 декабря синоптики спрогнозировали налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Днем в большинстве районов области возможны небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и западный 7-12 м/с. Температура воздуха при прояснениях до -3°С, днем -1…+4°С, по югу — до +6°С.

Наталья Белоштейн