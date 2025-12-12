В Ростовской области десяток яиц за год подешевел на 18%

По данным на октябрь 2025 года, в Ростовской области стоимость десятка яиц зафиксирована в размере 83 руб., что на 18% меньше год к году. Соответствующая информация содержится в данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Годом ранее средняя стоимость десятка яиц в регионе составляла 101,7 руб.

В среднем по России за указанный период яйца стали дешевле на 13,5%. Стоимость снизилась с 106,3 рублей до 91,9 рублей за десяток.

Наталья Белоштейн