Председатель совета Первомайского округа досрочно сложил полномочия

Председатель муниципального совета Первомайского округа Ярославской области Александр Чачин досрочно сложил полномочия спикера представительного органа. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте глава района Михаил Диморов.

Заседание совета состоялось 11 декабря. Господин Чачин написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Депутаты удовлетворили его единогласно. Новым председателем так же единогласно избран секретарь местного отделения партии «Единая Россия», директор муниципального спортивного комплекса «Надежда» Николай Рябинин.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Чачин возглавил совет Первомайского округа весной 2025 года после выборов, прошедших в результате муниципальной реформы. Он известен как гендиректор ООО «Сельхозпредприятие Юрьевское». В 2023 году Александр Чачин возглавил созданную Ассоциацию фермеров Ярославской области.

Антон Голицын