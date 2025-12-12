Студентам ЮФУ вручили именные стипендии от T2 за лучшие разработки

T2 и Южный федеральный университет подвели итоги стипендиального проекта для учащихся вуза. Из более чем 80 поступивших заявок были выбраны пять лучших проектов. Их авторы разделили между собой призовой фонд в размере 300 тысяч рублей.



Стать участниками интеллектуального соревнования могли студенты вуза очной формы обучения по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Регистрация на конкурс проходила с 20 октября по 10 ноября 2025 года, после чего у конкурсантов было десять дней на отправку презентаций своих проектов. Студенты разрабатывали решения по четырем направлениям: «Метавселенная», «Искусственный интеллект», «Обучение без границ» и «Цифровизация городов».

Из более чем 80 заявок на участие в финальный тур стипендиального проекта прошли 16 проектов. Их авторы были допущены к очной защите своих работ, которая прошла 10 декабря на базе ЮФУ. Кейсы финалистов оценивала экспертная комиссия, состоящая из представителей T2 и преподавателей университета.

В процессе защиты своих проектов студентам необходимо было продемонстрировать глубокое понимание выбранной темы, аргументировать свою точку зрения и ответить на вопросы экспертов. Важными критериями также стали оригинальность подхода, проработанность концепции и потенциал проекта к дальнейшей реализации.

По итогам защиты эксперты выбрали пять лучших проектов, распределив между их авторами призовой фонд в 300 тысяч рублей. Студенты смогут направить именные стипендии на любые цели – от саморазвития и обучения до реализации новых идей.

Победителем стал сервис «Местечко» от Артема Бужинского (2 курс Академии психологии и педагогики ЮФУ), который позволяет пользователям создавать собственные экскурсионные маршруты и выступать в роли гидов. Второе место занял проект Макса Яницкого (2 курс Института философии и социально-политических наук ЮФУ) «T2 Параллакс» – инструмент для мгновенной генерации персонализированных подкастов с помощью интеллектуальных алгоритмов. Третью позицию занял Николай Посредников (4 курс Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ) с приложением «Мой досуг», представляющий собой удобную платформу для молодежи по поиску событий и организации совместной активности. Четвертой стала работа Марии Свиржевской (1 курс Института науки о Земле ЮФУ) «Алеша», призванная облегчить цифровую адаптацию пользователей старшего возраста в экосистеме T2. Пятерку лидеров замкнул кейс Марины Агузаровой (2 курс Института математики, механики и компьютерных наук им. И. И. Воровича ЮФУ) T2 Digital Twin* – концепция персонального ИИ-ассистента, визуализирующего цифровой след пользователя и облегчающего управление персональными данными.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Мы увидели сильные, интересные проекты, которые отражают ключевые технологические направления – от метавселенной и искусственного интеллекта до цифровизации городов. Студенты не просто следуют трендам, они предлагают собственные инновационные подходы и по-настоящему глубокие, продуманные решения. Такой уровень вовлеченности и профессионального интереса говорит о том, что в вузах растет новое поколение специалистов, способных формировать будущее цифровой среды. Для T2 это не просто конкурс, а возможность инвестировать в развитие отрасли и поддержать тех, кто уже сегодня делает первые шаги в данном направлении. Мы уверены, что многие из этих идей имеют потенциал выйти за рамки учебных проектов и стать основой для реальных разработок».

Павел Тимошенко, доцент Физического факультета ЮФУ:

«Мы рады совместно с Т2 провести конкурс проектных работ, собравший яркие таланты и инновационные идеи. Уровень представленных студентами ЮФУ проектов впечатляет — они демонстрируют не только понимание современных технологий, но и осознанное стремление решать реальные социальные задачи. Такие мероприятия, как стипендиальный проект, являются важным шагом в подготовке специалистов нового поколения, способных менять мир к лучшему. Мы благодарим компанию за поддержку студенческих инициатив и уверены, что это сотрудничество откроет новые возможности для развития цифровой среды и образования».

*Цифровой двойник

