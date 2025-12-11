Главные новости за 11 декабря. Новороссийск

Власти Новороссийска решили отказаться от массовых мероприятий в период новогодних праздников в соответствии с требованиями безопасности. Об этом 11 декабря заявил глава города Андрей Кравченко, подчеркнув, что считает неуместным также использование пиротехники в условиях текущей ситуации.

Блочно-модульную котельную на улице Плавневая в Новороссийске готовят ко вводу в эксплуатацию спустя год после срыва сроков.

Путем случайной жеребьевки 20 многодетных семей из Новороссийска получили земельные участки в сельских округах.

В Минэнерго Казахстана заявили о сильных повреждениях ВПУ-2 КТК в Новороссийске после атаки украинских безэкипажных катеров 29 ноября.

В Новороссийск и Анапу запустят дополнительные поезда в период новогодних праздников, об этом сообщили в СКЖД.

На корректировку рабочей документации транспортной развязки в Южном районе Новороссийска выделили 5,5 млн руб. В настоящее время по развязке уже осуществляется движение, строительные работы продолжаются.

Новороссийск и Анапа вошли в число лидеров по развитию малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае.

В Новороссийске продолжается пожар на мусорном полигоне «Терра-Н». 11 декабря на объекте состоялось совещание комиссии, в результате которого был сформирован новый список мер обеспечения пожарной безопасности.