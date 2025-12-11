Меры безопасности в Геленджике усилят в период новогодних праздников

В Геленджике введут дополнительные меры безопасности в период Нового года и Рождества, об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

Мэр Геленджика прокомментировал прошедшее заседание краевой антитеррористической комиссии под председательством губернатора Вениамина Кондратьева и заявил, что на курорте планируется усилить меры безопасности граждан в новогодние праздники. Решение принято в связи с ожидаемым потоком туристов на территории Геленджика.

«На новогодние каникулы в Геленджик ожидаем десятки тысяч гостей. Общественная безопасность на курорте будет усилена приданными силами и казачеством. Важно обеспечить порядок и безопасность на ярмарках, в торговых центрах, на набережной, организовать сопровождение детей, соблюдение пожарной безопасности и круглосуточное дежурство пожарных подразделений»,— написал Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Диспетчерские службы Геленджика переведут в режим повышенной готовности на случай внештатных ситуаций, контроль и безопасность усилят и на объектах критической инфраструктуры. Дополнительные решения планируется принять на заседании муниципального штаба на следующей неделе, как пояснил глава курорта.

Ранее власти Геленджика отказались от проведения массовых мероприятий в новогодние праздники. Соответствующее решение приняли и в администрации Новороссийска в связи с требованиями безопасности.

София Моисеенко