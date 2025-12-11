В Новороссийске забетонировали четыре улицы по программе «Народная стройка»

За прошедшую неделю в Новороссийске произвели бетонирование четырех улиц по программе «Народная стройка», выполнили ямочный ремонт на двух улицах и грейдирование по четырем адресам. Об этом сообщили в городском управлении дорог.

Методом «Народной стройки» завершили бетонирование пер. Воздушного, ул. 8-я Гвардейская, ул. Кузнецова, ул. Саши Островерхова. Работы продолжаются на ул. Школьной в Глебовском, на ул. Солнечной в Борисовке и на ул. Константина Недорубова в Натухаевской. Параллельно начат ремонт дворовых территорий на Героев Десантников, 14, Коммунистической, 4, Советов, 12 и Карла Маркса, 1. Работы проводятся на ул. Красноармейской в станице Раевской, на ул. Титан, 1, 21 и 19 в Верхнебаканском.

Ямочный ремонт выполнили на ул. Тобольской, 5 и ул. Гайдара, 2А. Грейдирование с отсыпкой инертными материалами, по данным управления, завершено на ул. Атамана Бабича, Клавдии Мудрак, Маяковского и ул. Звездная в станице Раевской.

На улице Ленина в районе пересечения с ул. Школьной в Цемдолине заменили светофоры. Также за неделю в Новороссийске установили и заменили 42 дорожных знака.

В управлении дорог Новороссийска прокомментировали ход работ по завершению строительства автомобильной развязки в Южном районе. Согласно информации управления, на улице Мурата Ахеджака уложили верхний слой дорожного покрытия и нанесли разметку, осуществляется установка дорожных знаков и укладка тротуарной плитки. Известно, что на новой транспортной развязке в районе ул. Мурата Ахеджака планируется установить разделительные ограждения.

На корректировку рабочей и сметной документации транспортной развязки в Южном районе накануне выделили 5,5 млн руб., о чем сообщал «Ъ-Новороссийск».

София Моисеенко