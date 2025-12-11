Новороссийск и Анапа вошли в число лидеров по развитию МСП на Кубани

Три города Краснодарского края признали ведущими в сфере развития малого и среднего бизнеса, результаты рейтинга объявили на заседании Совета по развитию предпринимательства региона под председательством вице-губернатора Александра Руппеля. Как сообщили в пресс-службе администрации Кубани, лучшими признаны Новороссийск, Сочи и Анапа.

«В рамках рейтинга взяли за основу данные 2023 года и отметили команды, которые улучшили свои показатели в 2024-м. Учли потенциал, возможности и ресурсы территорий. Среди городских округов в тройку лидеров вошли Анапа, Новороссийск и Сочи. Среди районов — Туапсинский муниципальный округ, Новокубанский, Динской, Павловский и Северский районы»,— заявил глава департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев.

В рейтинге учитывались 22 показателя, оценивающие работу территорий. Это доля населения, вовлеченного в сектор малого и среднего предпринимательства, эффективность мер краевой поддержки, а также качество работы муниципальных команд.

«В последние годы мы видим значительное развитие сектора малого и среднего бизнеса. В целом за пять лет количество субъектов МСП выросло на 20,2%, и сегодня составляет почти 320 тысяч»,— сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

Как писал «Ъ-Новороссийск», в Новороссийске осуществляют деятельность 17,9 тыс. субъектов МСП, согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития города. Среднесписочная численность сотрудников в сфере малого и среднего предпринимательства в Новороссийске составляет 26,5 тыс. человек.

София Моисеенко