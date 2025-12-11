Андрей Кравченко: Новороссийск встретит Новый год без массовых мероприятий

Власти Новороссийска решили отказаться от проведения новогодних массовых мероприятий из соображений безопасности. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко, комментируя прошедшее в администрации заседание антитеррористической комиссии.

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

«Безопасность новороссийцев для нас всегда остается приоритетом, и в текущем году мы также ограничимся проведением локальных мероприятий, отказавшись от массовых торжеств и от запуска праздничного фейерверка»,— пишет Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Мэр Новороссийска подчеркнул, что считает недопустимым использование пиротехники в нынешних условиях. С 29 декабря по 11 января в городе будет действовать особый противопожарный режим, в рамках которого граждане смогут запускать салюты только на разрешенных площадках, утвержденных администрацией Новороссийска.

В новогоднюю ночь в городе организуют усиленное патрулирование со стороны сотрудников правоохранительных органов, казачества и народных дружинников. Охрана будет осуществляться и во время рождественских богослужений 6 и 7 января.

София Моисеенко