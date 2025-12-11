На горящем мусорном полигоне Новороссийска организуют круглосуточные дежурства

На полигоне ООО «Терра-Н» в Новороссийске, где больше недели продолжается пожар, состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Об итогах заседания рассказал в своем Telegram-канале замглавы города Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://t.me / yamenskov_aleksandr_ivanovich / 887 Фото: https://t.me / yamenskov_aleksandr_ivanovich / 887

Чиновник сообщил, что по итогам встречи было принято решение организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц из руководящего состава «Терра-Н» на территории полигона. Для тушения возгорания привлекут частные пожарные команды, также планируется применять метод изоляции для ликвидации пожара и не допускать нарушений технологического процесса просыпки грунта между слоями мусора.

На нижней части тела полигона должны обеспечить подъезд специальной техники к очагам возгорания. Александр Гавриков подчеркнул, что за соблюдением требований пожарной безопасности на объекте «Терра-Н» усилят контроль.

«Эти меры направлены на повышение уровня безопасности и оперативное реагирование на возможные пиковые ситуации»,— пишет Александр Гавриков.

По последним данным от 2 декабря, площадь возгорания на мусорном полигоне составила 220 кв. м. Более свежую информацию уполномоченные источники из администрации не предоставляли. Работы по тушению пожара продолжаются.

София Моисеенко