Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о нарушении прав жителей Анапского района Кубани

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову повторно доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением прав жителей Анапского района. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сети появилось видеообращение граждан района, которые жалуются на продолжающееся нарушение их прав. По их словам, люди купили земельные участки в Анапе, садовых товариществах и других населенных пунктах, построили дома и оформили их по закону.

Однако в 2021 году в генплан внесли изменения, по которым эти территории перевели в категорию особо ценных сельхозугодий. При этом характеристики земель якобы не соответствуют требованиям для такой категории.

Жители опасаются признания построек незаконными и сноса. Как пишут пользователи, ранее их обращения в компетентные органы не дали результатов, никто к ответственности не был привлечен.

Доклад Александр Бастрыкин затребовал как о ходе следственных действий, так и о результатах расследования после его завершения. Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

Анна Гречко